ウェスティンホテル東京が、2026年の新春に向けた特製三段重おせちの予約販売を実施。日本料理「舞」と広東料理「龍天門」の祝い料理、さらにペストリーチームによる“スイーツ”で、華やかな新年の幕開けをお祝いできます！ ウェスティンホテル東京「特製おせち 2026」 予約期間：2025年9月10日（水）〜12月10日（水）受取日時：2025年12月31日（水）11:00〜20:00価格：60,000円（税込）販売数：限定50個サイズ：