福澤達哉インタビュー中編前編はこちら＞＞６月、７月のネーションズリーグでは、うまくいったこともあれば、ハマらなかった部分もあったが、大きな可能性を秘めた新しい選手たちが登場した。元日本代表の福澤達哉さんに、今後の男子バレーボール日本代表が世界の強豪と戦ううえで、「目指すべきチームの形」について語ってもらった。若手が多く出場したネーションズリーグでもチームをまとめていたリベロの小川智大 photo