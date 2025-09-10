９日、モンテネグロ首相（左）と握手を交わす李強総理。（北京＝新華社記者／李響）【新華社北京9月10日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は9日、ポルトガルのモンテネグロ首相と北京の人民大会堂で会談した。９日、北京の人民大会堂で行われた会談の様子。（北京＝新華社記者／丁海濤）