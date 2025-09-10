中国華電集団傘下の内蒙古騰格里能源が設置した「砂漠・ゴビ（乾燥地帯）・荒漠地」新エネルギー基地の２００万キロワット級太陽光発電プロジェクト。（８月２日、ドローンから、フフホト＝新華社記者／李志鵬）【新華社フフホト9月10日】中国内モンゴル自治区に広がるトングリ砂漠の奥深くには、巨大な太陽光発電所がある。ぎっしりと敷き詰められ、さざ波のように地平線まで連なる青い発電パネルは、灼熱の太陽光を吸収して、