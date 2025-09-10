ビスケット市場でトップシェアを握るブルボンは、ビスケット売場の拡大に向けて、ロングセラー商品・お手頃価格・こだわりの本格品質・食費代替と健康志向の主に4つの切り口でアプローチを行う。全日本菓子協会の「令和6年菓子生産数量・生産金額及び小売金額（推定）」によると、2024年ビスケットの小売金額は前年比3.5％増の4410億円となっている。8月4日、商品・営業戦略発表会に臨んだ井手規秀常務取締役は「ビスケット小売金