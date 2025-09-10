フルタ製菓は8月1日に創業73周年を迎えた。創業80周年に向けて今期（3月期）を「新創業」元年と位置付け、「チョコエッグ」の新シリーズやカカオ高騰に対応した新商品などを続々投入してグループ売上目標300億円の達成を目指していく。前期売上高は前々期比5％増の262億円。フルタ製菓が232億円、杉本屋製菓が30億円となった。今期売上目標の内訳は、フルタ製菓で268億円、杉本屋製菓が32億円。8月8日、第59回フルタ会総会・フルタ