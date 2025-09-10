ホワイトハウスで記者会見するレビット米大統領報道官＝9日、ワシントン（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は9日、少女らへの性的虐待罪で起訴され自殺した富豪エプスタイン氏に自身が送ったとされる手紙について、重ねて関与を否定した。手紙のサインや文体が自身のものではないと述べた。首都ワシントンで記者団の取材に応じた。この問題はトランプ氏の頭痛の種となっており、打ち消しを図った。NBCテレ