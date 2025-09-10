10日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝147円台前半で取引された。午前10時現在は前日比20銭円安ドル高の1ドル＝147円42〜43銭。ユーロは58銭円高ユーロ安の1ユーロ＝172円42〜48銭。前日に米長期金利が上昇し、日米の金利差拡大を意識した円を売ってドルを買う動きがやや先行した。市場では「次の材料待ちで静かな値動きだ」（外為ブローカー）との声があった。