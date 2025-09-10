セリアで見つけた、コームをそのままミニサイズにしたようなキーホルダー。見た目はやけにリアルでとても可愛いですが、実際にちゃんと髪の毛を梳かせる面白いアイテムです♡キーホルダーだからバッグなどに取り付けておけば、いつでもサッと使えて便利。前髪や後れ毛などを整えるのにおすすめです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：キーチェーン付きミニコーム価格：￥110（税込）サイズ（約）：3cm×5cm販売ショッ