中国が9月3日、北京の天安門広場で「抗日戦勝記念80周年」を祝う軍事パレードを行った。習近平国家主席が主賓として招いたのはロシアのプーチン大統領、北朝鮮の金正恩総書記などいずれも強権的な統治で知られる指導者。国際基督教大学教授のスティーブン・ナギさんがパレード開催の知られざる狙いを解説する――。写真提供＝ロイター／共同通信社抗日戦争勝利80年記念行事に出席した中国の習近平国家主席（中央）とロシアのプーチ