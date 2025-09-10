秋になると、栗やさつまいもが主役のスイーツが楽しみですよね。韓国発・大人気ドーナツカフェ「BONTEMPS（ボンタン）」には、彩り豊かな秋を楽しむカシスマロン、和×洋を組み合わせた濃厚抹茶のドーナツ＆ドリンクが新登場。9月10日（水）から、全国の店舗にお目見えしていますよ。韓国発・大人気ドーナツ店「BONTEMPS」「BONTEMPS」は、本場韓国のねじりドーナツ“クァベギ”を各店舗で毎朝手作りする、大人気ドーナツチェーン