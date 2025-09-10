森保一監督が率いる日本代表は現地９月９日、国際親善試合でアメリカ代表とコロンバスのLower.com フィールドで対戦している。30分にセンデハスのボレーシュートで失点。０−１で迎えた後半、64分に２点目を献上する。右サイドから攻め込まれ、プリシックのスルーパスに抜け出したバロガンの左足シュートでゴールを割られた。 森保ジャパンは直前に三笘薫、南野拓実、鎌田大地を投入していたが、その矢先に２点のビハイ