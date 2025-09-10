世界遺産に登録されている京都の上賀茂神社で、平安時代から続く、「烏相撲」が奉納されました。カラスの鳴きまねをし、軽快に飛び跳ねる白装束の氏子に続いて始まったのは、小学３年から６年の男子児童１８人による迫力ある相撲です。この相撲は「烏相撲」と呼ばれています。八咫烏（やたがらす）神話が言い伝えられる京都市北区の上賀茂神社では、平安時代から９月９日の重陽の節句の日に豊作と無病息災を祈願して奉納され