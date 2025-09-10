デモ集会で大学職員にケガをさせたなどとして「中核派」の男２人が逮捕された事件で、警察は男らの関係先を捜索しました。傷害などの疑いで捜索を受けたのは、東京都江戸川区にある過激派組織「中核派」の活動拠点「前進社」です。去年１２月、中核派の学生らが京都大学の敷地内でデモ集会を無許可で実施。それを止めようとした大学職員の上半身をつかんで転倒させ、ケガをさせたなどの疑いで、参加していた学生と活動家の男（