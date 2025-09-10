麻薬成分を含んだ「お茶」を製造・販売した罪などに問われている男の控訴審判決で、大阪高裁は男の訴えを棄却しました。作家の青井硝子こと藤田拓朗被告（３９）は、幻覚効果のある麻薬成分ジメチルトリプタミンを含む植物「ソウシジュ」の粉末を「お茶」として製造・販売するなどしました。ソウシジュ自体は麻薬取締法で麻薬と定義されていませんが、一審の京都地裁では「煮出したお茶は麻薬にあたる」などとして懲役３年、