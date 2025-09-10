２０２６年６月１１日に開幕するサッカーのＷ杯北中米大会まで約９カ月。悲願のＷ杯制覇に向けて森保一監督（５７）率いる日本代表は米国遠征中で、６日（日本時間７日）には格上のメキシコ相手に０−０の引き分けと善戦。チーム力の積み上げに手応えをつかんだ。その背景には明確な分業制が敷かれているコーチ陣の支えも欠かせない。このほど取材に応じたコーチングスタッフらが森保監督から求められる厳しい基準と、そこに至る