レジ袋三井化学と出光興産、住友化学の石油化学3社は10日、「ポリオレフィン」と呼ばれる汎用プラスチックの国内事業を来年4月に統合することで基本合意したと発表した。三井化学と出光の共同出資会社プライムポリマー（東京）に住友化学の事業が合流する。中国の過剰供給で市況が悪化しており、再編で合理化する。生産能力は単純合算で国内全体の3割を超える。ポリオレフィンはプラスチックの原料の総称で、代表例としてレジ