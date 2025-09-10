阪神の守護神として鮮烈な印象を残した田村勤さん（６０）は現在、故郷である静岡に拠点を移しＪＡ大井川に勤務しながら藤枝明誠高校野球部のコーチも務めている。１９９０年のドラフト４位で阪神入りし１年目に中継ぎ、抑えでフル回転。翌年は抑えとして前半戦で５勝１敗１４セーブを挙げたが故障により戦線を離脱した。それ以降は肩肘の故障に苦しみながらの１２年のプロ人生だった。◇◇現役を終えて２０年