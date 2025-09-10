「フィリーズ−メッツ」（９日、フィラデルフィア）ナ・リーグ本塁打争いトップを走るフィリーズのカイル・シュワバー内野手が「２番・指名打者」で出場。七回の第４打席で今季５０号３ランを放った。４−１の七回２死一、二塁、３ボール１ストライクからの５球目、真ん中付近のカットボールをとらえた打球が中堅左に入った。８月２８日・ブレーブス戦以来、１１試合ぶりの一発に本拠地のファンが大歓声。ベンチに戻っても