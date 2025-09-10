ホームの目の前に海が広がるＪＲ鶴見線の海芝浦駅＝２０２４年５月、横浜市鶴見区１８５９年、日米修好通商条約により横浜港が開港し、７２年、新橋―横浜間に鉄道が開通。以後神奈川県は近代の最前線を走ってきた。大佛（おさらぎ）次郎『霧笛』（１９３４年／『霧笛／花火の街』講談社文庫）の舞台は文明開化期の横浜である。外国人居留地の中にある、英国人クウパーの屋敷で下働きのボーイをしている２１歳の若者千代吉と、