『「進歩」を疑うなぜ私たちは発展しながら自滅へ向かうのか』スラヴォイ・ジジェク著早川健治訳ＮＨＫ出版新書１３７５円『なぜ社会は変わるのかはじめての社会運動論』富永京子著講談社現代新書１１００円ＡＩの進化がもたらす資本主義のその先、テクノ加速主義は進歩を掲げひた走る。ジジェクは（１）で進歩は抑圧と搾取を伴い、犠牲となる「つぶれた鳥」を生み続けると説く。もうつぶれた鳥を生みたくない