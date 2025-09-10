◆米大リーグフィリーズ―メッツ（９日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）メッツのフアン・ソト外野手（２６）が９日（日本時間１０日）、敵地・フィリーズ戦に「２番・右翼」でスタメン出場し、６点を追う８回に左前適時打を放って出塁すると、今季３０個目の盗塁となる三盗を決めて、自身初でメジャーでは今季最速で「３０―３０」（３０本塁打＆３０盗塁）に到達した。昨季、ドジャース・大