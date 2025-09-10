三井化学と出光興産、住友化学の3社は10日、「ポリオレフィン」と呼ばれる汎用プラスチックの国内事業を統合することで基本合意したと発表した。三井化学と出光の合弁会社プライムポリマー（東京）に住友化学の事業が合流する。