世界最大級のメガシティ・東京、高層ビル群が立ち並びエンターテインメントも豊富で、国内外から多くの観光客が訪れます。一方、自然が多く人口密度の低い地方での暮らしとは、かなりギャップがあるでしょう。ママスタコミュニティにも、あるママからこんな投稿が寄せられました。『地方出身の人って若い頃は東京に憧れた？』投稿者さん自身は東京出身なのかもしれませんね。身近に地方出身の人がいて、地方から見た東京の印象を知