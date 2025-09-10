来年3月の任期満了に伴う長崎県知事選に、元副知事の平田研氏（57）が9日、無所属で立候補すると表明した。県庁で記者会見し「県政は混乱、停滞している。自らの経験、力を最大限使って立て直す」と語った。同知事選の立候補表明は初めて。平田氏は停滞の原因として現職の大石賢吾氏（43）の政治資金問題を挙げ「危機的な状況だ」と言及。透明性確保のため、自身の政治資金を定期的に説明する場を設ける考えを示した。地場企業