静鉄バス藁科線で9月5日、運転手が終点到着後、寝ていた乗客の30代男性に気づかず施錠していたことがバスを運営するしずてつジャストラインへの取材で分かりました。 しずてつジャストラインによりますと、バスは5日午後10時10分頃、終点に到着した後、運転手は車内確認をしないまま、近くの駐車場にバスを移動させ、施錠したということです。 男性は約1時間40分後、非常口を開けて自力で脱出し、体調に問題はなかったということ