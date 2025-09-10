アップルは、無料の撮影アプリ「Final Cut Camera 2.0」を発表。Version 2.0では、新しいiPhoneのセンターフレームフロントカメラに対応するほか、iPhone 17 ProとiPhone 17 Pro MaxでのProRes RAW、およびGenlockもサポートする。今月中にApp Storeで無料ダウンロードまたはアップデートとして提供。iOS 18.6以降を搭載したiPhone XS以降が必要。一部の機能には、iOS 26またはiPhone 17 Proが必要