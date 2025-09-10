ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は１０日、番組公式ＬＩＮＥから参加した視聴者が関心を寄せる「ニュース関心度ランキング」で１位となった女優・吉行和子さんの死去を報じた。吉行さんは２日に肺炎のため亡くなった。享年９０だった。生前、吉行さんは総合司会を務める同局の安住紳一郎アナウンサーが担当していたバラエティー番組「ぴったんこカン・カン」（２００３年４月〜２１年９月）に１９