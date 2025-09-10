市議会から全会一致の不信任決議を受けていた静岡･伊東市の田久保市長が、10日、議会の解散を議長に通知しました。学歴詐称疑惑が浮上する田久保真紀市長は、9月1日、市議会から全会一致の不信任決議を受けていて、10日以内に議会を解散か、辞職･失職かどちらを選択するかに注目が集まっていました。期限があす11日に迫る中、10日 午前10時ごろ、田久保市長が議長室を訪れ、議会解散を議長に通知しました。これにより、伊東市では4