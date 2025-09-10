◆イースタン・リーグ巨人―オイシックス（１０日・Ｇタウン）巨人の宮原駿介投手が、イースタン・オイシックス戦前の試合前練習から２軍に合流した。９日に出場選手登録を抹消されていた。ドラフト５位ルーキーの宮原は８月１６日に初めて１軍に昇格し、即初登板。「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」がデビュー戦となった。ここまで８試合に登板して０勝０敗、防御率３・００だった。