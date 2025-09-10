【「薫る花は凛と咲く」コミックス20巻】 10月9日 発売予定 価格：594円 講談社は、マンガ「薫る花は凛と咲く」のコミックスを8月7日から3カ月連続で発売していることを記念し、9月8日から東京と大阪にて大型交通広告を掲出している。 「薫る花は凛と咲く」は、「マガポケ」にて連載中の三香見サカ氏の青春学園マンガ。アニメ化もされており、7月5日からTV各局で放送され、Netf