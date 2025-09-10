静岡県伊東市の田久保真紀市長（５５）が「東洋大卒」と学歴を偽ったと指摘されている問題で、市議会から不信任決議を受けた田久保市長は１０日、市議会を解散した。市議選は４０日以内に行われることになる。１０月１９日実施の公算が大きい。田久保市長はこの日午前１０時、市議会議長室で、中島弘道議長に市議会を解散する通知を手渡した。淡々と「議会を解散する」と通知を読み上げただけで、理由などは一切説明しなかった