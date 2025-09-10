2日未明に肺炎のため90歳で死去した女優の吉行和子さんは最期まで現役でさまざまな作品で活躍し続けた。フジテレビの人気ドラマシリーズ「ナースのお仕事」では“少々なことでは動じない婦長”を演じて存在感を放った。撮影現場では後輩女優たちを温かく接し、慕われていた。主演の観月ありさ（48）は「『ナースのお仕事』でご一緒させていただいて以来、ありちゃんと呼んでいただき、本当に温かく可愛がっていただきました。