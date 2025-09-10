ハワイ発の日本航空の機長が乗務前に飲酒し出発便に遅れが出た問題で、国土交通省は日本航空の「飲酒の管理監督が不十分」として厳重注意を行いました。【写真を見る】「飲酒の管理監督が不十分」 日本航空に国交省が「厳重注意」の行政指導度重なる飲酒問題を受け鳥取社長「飲酒に関する管理監督の仕組み見直す」と謝罪先月、日本航空の機長が滞在先のハワイのホテルで、乗務前に禁止されている飲酒をしていたことが分か