国際線に乗務予定だった日本航空の機長が、滞在先で禁酒という社内規定に違反し、合わせて3便に遅れが出た問題で、国土交通省は10日、日本航空に厳重注意を行いました。先月、国際線に乗務予定だった日本航空の男性機長が、滞在先での禁酒が社内規定で定められていたにもかかわらず、乗務の前日に滞在先のホテルで飲酒し、当日、乗務を取りやめたことで、合わせて3便に最大18時間の遅れが出ました。日本航空では去年、機長らの飲酒