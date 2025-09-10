イギリスで世界各国の軍需企業が最新の技術や製品をアピールする世界最大級の見本市が始まりました。パレスチナ自治区ガザへの攻撃を続けるイスラエルからの出展もあり、会場の外では抗議デモも行われています。記者「こちらはラトビアのスタートアップ企業が作った、自立型のドローン迎撃機です。カメラがとらえた映像をAIなどを使って分析し、迎撃するということです」防衛装備品の見本市には世界各国から1700以上の企業が参加。