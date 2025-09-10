熊本県でも午前6時前に天草・芦北地方で線状降水帯が発生しました。熊本県が苓北町に設置している雨量計で、午前6時までの1時間に122ミリの猛烈な雨を観測しました。気象台は引き続き、きょう昼前にかけて線状降水帯が発生する可能性があるとして、土砂災害や河川の増水などに厳重な警戒を呼びかけています。