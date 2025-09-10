フジクラは売買代金上位で急速に切り返す動き。新値街道への復帰を視野に入れているほか、古河電気工業も物色人気を集め、８０００円台後半のもみ合いを上放れる動きとなっている。米オラクル＜ORCL＞が現地時間９日引け後に発表した決算で、８月末時点の受注残高が５月末と比較して３．３倍となる４５５０億ドルに急拡大したことが分かった。クラウド基盤事業で米オープンＡＩなど複数社と大型契約を締結したことで、今後