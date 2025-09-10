日本オラクルが大幅高で３連騰。米オラクル＜ORCL＞が９日に発表した２５年６～８月期（第１四半期）の決算は、売上高が前年同期比１２％増の１４９億２６００万ドル、純利益は微減の２９億２７００万ドルとなった。市場が注目したのは、受注指標となる残存履行義務総額で、第１四半期末時点で４５５０億ドルと、前四半期となる３～５月期末の１３８０億ドルから急増した。一連の発表を受け、米オラクルの株価は時間