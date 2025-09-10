午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は８２０、値下がり銘柄数は６９４、変わらずは１００銘柄だった。業種別では３３業種中１６業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、情報・通信、銀行、証券・商品など。値下がりで目立つのは輸送用機器、繊維、医薬品など。 出所：MINKABU PRESS