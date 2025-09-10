三菱電機が冴えない。９日の取引終了後、出資先で電力・鉄道などの社会インフラや自動車などの製造業を中心にＯＴ（制御・運用技術）セキュリティーソリューションを提供する米国ノゾミ・ネットワークス（カリフォルニア州）を買収すると発表した。未保有分の９３．０％の株式を約８億８３００万ドル（約１３００億円）で、２５年中の取り引き完了を目指す。三菱電が持つＯＴ領域における知見・ノウハウとノゾ