¥¢¥ó¥É¡¦¥Ê¥¤¥ó¤Ï8·î²¼½Ü¤è¤ê¡¢¥Ø¥¢¥±¥¢¥·¥ê¡¼¥º¡ÖPurunt.¡×¤«¤é¡Ö¥×¥ë¥ó¥È¥ê¥é¥¤¥È¥Ú¥¢¥»¥Ã¥È¥Û¥ï¥¤¥È¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¡×¡Ê3,080±ß¡Ë¤ò¡¢Á´¹ñ¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ª¤è¤Ó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¢£½©ÅÄ¸©Èþ¶¿Ä®»º¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¡ÖÈþ¶¿Àã²Ú¡×¤È¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¹á¤ê¤Î3¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥»¥Ã¥È¤ËÆ±¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¡È¤¦¤ë¤ª¤¤¡õ¥Ä¥äºÆÀ°¡É¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡ÖRe:right¡Ê¥ê¥é¥¤¥È¡Ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢½©ÅÄ¸©Èþ¶¿