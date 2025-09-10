コーセー ミルボン コスメティクスは、コーセーとミルボンの協業により開発した、美容室専売化粧品ブランド「インプレア」から、エンメイソウエキス（保湿）を配合したエイジングケア（※1）化粧液「リンクレスチューナー」（1品目3品種、7,700円〜12,760円）を、9月11日より全国のインプレア取扱い美容室で発売します。（※1）年齢に応じたお手入れ■高い保湿感と、シワ改善の効果を叶えたアイテムが誕生今回発売される「リンクレ