キヤノンは、レンズ一体型デジタルカメラ「IXY 650 m」を2025年10月下旬に発売する。直販価格は5万5,000円。 35mm換算比で25-300mm相当の光学12倍ズームを搭載したデジタルカメラ。2016年に発売した「IXY650」の後継モデルとなる。 従来モデルからの変更点は、メモリーカードがSDカードからmicroSDカードになった。そのほか、Wi-Fi通信でのPCへの画像転送や、PictBridge対応プリンタ}