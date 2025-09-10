森保一監督が率いる日本代表は現地９月９日、国際親善試合でアメリカ代表とコロンバスのLower.com フィールドで対戦している。前半は０−１。30分、右サイドを崩され、クロスからセンデハスのボレーシュートで被弾した。センデハスの近くには長友佑都がいたが、ブロックすることはできなかった。 試合を中継するNHK-BSで解説を務める林陵平氏は、38歳の奮闘に言及しつつ、失点場面に関しては「目の前の相手にやられた。