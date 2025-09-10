10日の外国為替市場のドル円相場は午前10時時点で1ドル＝147円42銭前後と、前日午後5時時点に比べ22銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝172円44銭前後と56銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース