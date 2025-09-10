中国国家体育総局の李静副局長は9月9日午後の国務院報道弁公室による政策ブリーフィングで最新の統計を発表し、2023年の全国のスポーツ産業の付加価値が1兆4915億元（約29兆6000億円）に達し、国内総生産（GDP）に占める割合が1．15％となったことを明らかにしました。2021年から2023年にかけて、スポーツ産業の付加価値は年平均11．6％の成長率を維持しています。李副局長は、現在盛り上がりを見せている「江蘇省都市サッカーリー