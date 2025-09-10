男性6人組K−POPグループ「82MAJOR（エイティトゥーメジャー）」が10日、日本公式ファンクラブを開設し、12月21日に東京都港区のニッショーホールで初の日本ファンミーティング開催を発表。日本での活動を本格始動させる。韓国の国番号「82」と「MAJOR」から着想を得て、「韓国を超え世界のメジャーな存在になりたい」という思いが込められた82MAJOR。確かな歌唱力とダンスパフォーマンスを武器に、23年10月に韓国デビュー。韓