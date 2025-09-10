名古屋・栄地区の飲食店で、当初の説明と異なる高額な料金を請求されるといった「ぼったくり被害」の相談件数が８月末時点で１８０件となり、年間の最多を更新したことが愛知県警への取材でわかった。被害者の９割が客引き経由の来店だったため、県警は９月から客引き行為への取り締まりを強化している。県警によると、現在の手法で統計を取り始めた２０１７年の相談件数は５１件で、１８年は６件、１９年は１件と減少傾向にあ