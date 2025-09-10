日本、英国、イタリアが共同開発する次期戦闘機の実物大模型＝9日、ロンドン（共同）【ロンドン共同】日本、英国、イタリアの3カ国による次期戦闘機の共同開発計画を管理する国際機関「GIGO（ジャイゴ）」のトップ岡真臣元防衛審議官が9日、ロンドンで共同通信の単独インタビューに応じた。中国やロシアに対抗する次期戦闘機が「欧州とインド太平洋の安全保障のみならず、世界全体にとって意味がある」と述べた。フランス、ド